Adıyaman kent merkezinde ikamet eden Osman Koçak'ın, Besni ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir yakınının keçisi, ikiz oğlağı doğurmasının ardından öldü.

Yetim kalan iki oğlaktan biri, bir başka keçi tarafından sahiplenildi. Diğer oğlağı ise kabul etmedi.

Durumu fark eden ve oğlağı yakınından alan Osman Koçak, eve getirdiği oğlağa, Menekşe ismini verdi ve evinde beslemeye başladı.

Oğlağı banyoda yıkayan, fön makinesiyle kurulayan ve altını bebek beziyle bağlayan Osman Koçak ve ailesi, ailenin bir üyesiymiş gibi sevdikleri Menekşe'yi sürekli biberonla süt vererek besliyor.

Menekşe isimli oğlakla birlikte uyuyan ve çoğu zaman Menekşe ile filim izleyen Osman Koçak, hayvan sevmeyen birinin insan sevemeyeceğini belirtti.

Genelde olumlu tepkiler olduğunu dile getiren Koçak, "Şimdi sonuçta bu hayvan yetim kalmış, ağzı yok, dili yok, sonuçta Allah’ın yaratmış olduğu bir varlık. Komşularımız olsun, yakınlarımız olsun, gördükleri zaman baya seviyorlar, seviniyorlar, alıp götürüyorlar bazen, evlerine götürüyorlar, sevmeye götürüyorlar, daha sonra da getiriyorlar." dedi.