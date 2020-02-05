Kamu yayıncılığı ile birlikte eğitim misyonu da üstlenen TRT, binlerce gence staj imkanı sağladı.

Lise ve üniversite öğrencileri, deneyimli TRT kadrosu ile birlikte haber yazımı, program sunumu, kamera arkası ve reji gibi birçok alanda tecrübe edindi.

"Ustalarla bir araya geliyorlar"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, "Üniversitelerde ve liselerde eğitim alan öğrencilerimiz, kurumumuzda ustalarıyla, üstatlarıyla bir araya gelerek teoride görmüş olduklarını burada pratikte tekrar etme imkanı buluyor. Staj döneminde edinmiş oldukları tecrübe sayesinde ilerleyen süreçte iş hayatlarına daha tecrübeli başlama imkanına da sahip olacaklar" dedi.

Son 3 senede 4 bin 186 öğrenci staj yaptı

2019 yılında 777'si üniversite olmak üzere bin 231 öğrenci TRT'de staj yaptı. Son 3 senede stajdan yararlananların sayısı 4 bin 186 oldu. Bu yıl ise 291 lise öğrencisi, TRT'de eğitim görmeye devam ediyor.

İş hayatlarına daha tecrübeli başlıyorlar

Peki, TRT'de staj yapmak isteyen öğrenciler ne yapmalı?

Urgun, TRT'de staj yapmak isteyen öğrencilerin insan kaynaklarına başvuru yapacağını söyleyerek, "Yazılı ve mülakat süreçlerini geçtikten sonra değerlendiriliyor ve staj yapma imkanı sunuyoruz" dedi.

TRT Haber mikrofonuna edindiği tecrübeleri aktaran gençlerden biri, “Burada stajda iş ortamını öğreniyoruz. Haber içerikleri nasıl hazırlanıyor, nasıl tasarlanıyor, nasıl yayına aktarılıyor, bunları aşama aşama görebiliyoruz” diyerek duygularını anlattı.

Stajyerler, TRT'de aldıkları eğitim sonrası iş hayatlarına daha tecrübeli bir şekilde başlama fırsatı buluyor.