Karayip Korsanları, Hobbit, 300 Spartalı, Game of Thrones…

Dünyanın hayranlıkla izlediği bu filmlerde Kapalıçarşı imzası bulunuyor.

Bu filmlerin kostüm ve dekor kumaşları İstanbul Kapalıçarşı’daki Eğin Tekstil’de üretiliyor.

Emrah Ertaş’ın babasıyla birlikte işlettiği dükkan 6 kuşaktır yerli ve yabancı film yapım şirketlerine kumaş ve kostüm temin ediyor.

Aile yadigarı tarihi kumaş dükkanı

Eğin Tekstil, Kapalıçarşı’nın en eski dükkanlarından biri. Geçmişi 159 yıl öncesine dayanıyor. Şimdilerde Emrah Ertaş ve babası Süleyman Ertaş tarafından işletiliyor.

Dükkanda kumaşlar, şallar, kostümler, Türk dokuma ürünleri ile ev tekstil ürünleri satılıyor.

Truva filminin kostümleriyle dünyada tanındılar

15 yıl önce Truva filmine kostüm yaparak yabancı film sektörüne girdiler. Daha önce yerli film yapımlarına kostüm veriyorlardı. Truva filminden sonra, Türkiye'de kostüm üretiminin diğer ülkelere göre daha düşük maliyetlerle yapıldığını gören tasarımcılar, Kapalıçarşı'yı sık sık ziyaret etmeye başladı.

Karayip Korsanları’ndan Star Wars’a

Tarihi dükkandan, Truva, Karayip Korsanları, 300 Spartalı, Game of Thrones, Hobbit, Pamuk Prenses, Nuh, Peter Pan, Star Wars ve Aladdin filmi gibi yabancı birçok filme kostüm üretildi. Netflix yapımı Marco Polo ve Witcher dizilerinin tasarımcılarının yolu da yine bu dükkandan geçti.

TRT dizilerine kostümler

Ülkemizde kostüm tasarımının çok ciddiyetle yapıldığına dikkat çeken Emrah Ertaş, TRT dizilerine de kostüm hazırladıklarını söylüyor. Payitaht: Abdülhamid, Mehmetçik Kut'ül-Amâre, Diriliş: Ertuğrul bu dizilerden birkaçı.

“Birimiz dokuyor birimiz bozuyor”

Emrah Ertaş, kostüm ve kumaşları hazırlarken yaşanmışlığı yansıtmanın önemine dikkat çekiyor:

“Genellikle bizden ne isteyeceklerini bildiğimiz için ona göre hazırlık yapmış oluyoruz. Ama bazen özellikle eskitilmesi gerekebiliyor. Mesela 500 yıl öncenin bir ürünü yapılacaksa biz bunu el dokuma tezgâhında yapıyoruz. Gerçeğine daha da yaklaşsın diye. Tozunu, toprağını, yırtığını ekliyoruz. Sağlam kumaşı dikip, onu tekrar yırtabiliyoruz. Birimiz dokuyor, birimiz bozuyor gibi oluyor. Bunu, yaşanmışlığı verebilmek için yapıyoruz. İş sadece 3 metre kumaşı hazırlamak değil. 3 metre kumaşı yaparken, giyecek olan kişinin 10 yıl bununla savaştığını düşünerek hazırlamak.”

Karayip Korsanları’ndaki kemer

Kendi ürettiklerini filmlerde görmekten memnun olan Ertaş, Karayip Korsanları filminde tanık olduğu sahneyi şöyle anlatıyor:

“Projelerde kendi yaptığımız ürünleri görmek bizi heyecanlandırıyor. Devamlılığı görmek bizi etkiliyor. Karayip Korsanları bir seri olarak çekildi. Bizim ilk film için yaptığımız bir kemer vardı. O filmde onu Jack Sparrow karakteri giydi. Ondan 4 film sonra o kemerin ona nasıl takıldığıyla ilgili bir sahne vardı. Onu korumuşlar ve aynısını kullanıyorlar. Belki ben verdiğim şeyi unutmuş olacaktım ama filmde görünce ne güzel saklamışlar diye düşündüm.”

Truva pelerinleri

Dükkanda hazırlanan kostümler projeye ve bütçeye göre değişkenlik gösteriyor. Bazen sadece bir karakterin kostümü yapılırken bazen de bir ordu için on binlerce metre kumaş dokunuyor. Örneğin, Truva için tek bir çeşitten on binlerce metre pelerin yapıldı.

Witcher dizisinde görünmeyen ayrıntı

Tasarımcıların çok değişik isteklerinin de olduğunu söyleyen Ertaş, Witcher dizisiyle ilgili şunları anlattı:

“Dediler ki bize, bin metre yorgan dikişi istiyoruz. Askerlerin içine giydireceklermiş. Yani görünmeyecek bir işti. Ama onlar için aslına uygun olması gerekiyordu. Bin metresi sadece görünmeyecek bir şey içindi. “

Türkiye’yi tercih ediyorlar

Ertaş, Türkiye'nin tekstil sektöründe önemli çeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, şunları söylüyor:

"Her şehirde farklı bir dokuma, özel dikiş teknikleri ile karşılaşmak mümkün. Bu dükkanda da hem eski dokumalar yaşatılıyor, hem de yeni bir tasarım istenirse geleneğe uygun olarak üretiliyor. Yabancı tasarımcıların buraya gelmeleri de işte bu yüzden çok normal. Önemli olan istenilen ürünün tarihle birleştirilmesi, yeni bilgilerle harmanlanması. Bu şekilde hem sektörün gelişmesine hem de ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlanıyor."