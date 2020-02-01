Ünlü oyuncu Ömer Dönmez hayatını kaybetti
Haber Giriş:
Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğeni Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu.
Acar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" dedi.
Etiketler: Yeşilçam ömercik ömer dönmezSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 01:26
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