TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TRT Belgesel'de yayınlanan Nasır ve Diğerleri adlı yapım 2 ödül aldı.

Yönetmenliğini Zeynep Keçeciler'in yaptığı belgesel, NY Cinematography Ödülleri'nde "En İyi Belgesel", 7. United States Film Festivali'nde ise "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.

Belgesel, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bağımlı çocukların ve gençlerin trajik yaşamını konu alıyor.