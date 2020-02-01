Kayıp eşyaları buluyor, dostlarının yardımına koşuyor. Üstelik, çocukların hem becerilerini hem de hayal dünyalarını zenginleştiriyor.

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizi kahramanı Akıllı Tavşan Momo, 2017 yılından beri sevenleriyle buluşuyor.

Yardımlaşmayı, paylaşmayı ve dostluğu anlatan sevimli kahraman, "Kurtuluş Günü" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş'taydı.

Etkinlik organizatörü Aşkım Bayuk, her hafta farklı yerlerde etkinlikler olduğunu söyleyerek, "Gittiğimiz şehirlerde ciddi, çok yoğun ilgiler görüyoruz" dedi.

Yapımcıların çocuklara bir de sürprizi var. Akıllı Tavşan Momo'nun sinema filminin yıl sonunda gösterime girmesi bekleniyor.