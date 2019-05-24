Kuğulu Park, Ankara’nın simgelerinden biri. Hatta Tunalı Hilmi Caddesinin belki de en hareketli noktası.

Burası, kimisi için buluşma kimisi içinse dinlenme mekanı. Günde yüzlerce insan buradan gelip geçse de değişmeyen tek bir şey var. Onlarsa parkın sakinleri, kuğular.

Şu anda parkın bulunduğu alan, eskiden içinden dere geçen kavaklı bir araziydi. Hatta Kavaklıdere semtinin adı da buradan geliyor. 1958 yılında park haline getirildi.

Viyana’dan gönderilen beyaz kuğular parkın sembolü oldu

Onlarca yıllık kavak ağaçlarının renklendirdiği Kuğulu Park, 1950'li ve 1960'lı yıllarda pek ilgi görmeyen bir parktı. Bu parkı değiştiren isim ise Vedat Dalokay. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde parkı düzenledi ve modern bir yere dönüştürdü. Peki, parka kuğular nereden geldi?

1973-1977 yılları arasında yeniden düzenlenen park popüler bir yer haline geldi. Avusturya’nın Viyana Belediyesi ise Ankara’ya beyaz kuğular hediye etti. Yani park günümüzdeki adını bu kuğular sayesinde aldı. Viyana'dan gönderilen kuğular zamanla buranın sembolü haline geldi. Adlarıysa aslında tahmin edilebilir isimlerdi, Ankara ve Viyana.

1980'li yıllarda ise Çin'in Pekin Belediyesinden hediye gelen siyah kuğuların adları Deniz ve Elmas’tı.

Şimdiyse 24 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Kuğulu Park, Ankara’da olduğu kadar şehir dışında da tanınıyor. Şehre gelen ziyaretçiler kuğuları da görmek istiyor. Geçmişi eskiye dayanan park, daha uzun yıllar ziyaretçilerini ağırlayacak gibi duruyor.