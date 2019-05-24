Yaklaşık 20 gün önce, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı kırsal alanda su kuyusundan gelen sesleri duyan vatandaşlar, bölgede inceleme yaptı.

İçinde su bulunmayan kuyuda iki tilki yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, kurtardıkları 2 yavruyu Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürdü.

Tilkilere "Zeytin" ve "Fındık" ismi verildi

Veteriner Eren Yeşilkaş, yavrular getirildiğinde bitkin durumda olduklarını belirterek, aradan geçen 20 günde hayvanları süt ve tavuk ciğeri ile besleyerek hayatta kalmalarını sağladıklarını söyledi.

"Zeytin" ve "Fındık" adını verdikleri tikli yavrularına bir süre daha baktıktan sonra doğal ortamlarına bırakacaklarını anlatan Yeşilkaş, hayvanlara parazit tedavisi de uyguladıklarını ifade etti.

Yeşilkaş, vatandaşları bu tür hayvanlara karşı uyararak, "Vatandaşlarımız bu hayvanları doğal ortamda bulduklarında kesinlikle dokunmasınlar. Bu tür hayvanlar yırtıcı olduğundan zarar verebilir. Ayrıca bu tür hayvanlar kuduz taşıyıcısı. O yönden de dikkatli olmakta fayda var" dedi.

Kaynak: AA