Çorba, sandviç, meyve ve daha fazlası...

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısındaki pazar yerine kurulan masalarda her gün sıcak çorba ikram ediliyor. Yiyeceklerin dağıtımını ise gönüllüler yapıyor.

Ankara'da yaşayan ağaç ustası Osman Kaplan, her akşam evsizlere ve kimsesizlere yardım ediyor. Ayrıca etkinlikleri sosyal medya aracılığıyla duyuruyor. Bu sayede gönüllülerin sayısı da her geçen gün artıyor.

"Her desteğe ihtiyacımız var. En önemlisi maddi desteğe ihtiyacımız var."

Onlarca kişi her gün yemek yemeye geliyor

Kaplan, 6 aydır yemek dağıttığını söyleyerek, son zamanlarda havalar soğuduğu için de evsizlere çorba yapıp dağıttıklarını anlattı.

Ayrıca, gönüllüler sadece yemek değil atkı ve eldiven de hediye ediyor. Sıcak çorba ve yemek dağıtımları her gün 17.00'de başlıyor.

Onlarca kişi her gün çorba içmeye, yemeğini yemeğe geliyor.

Gönüllü olarak yardım etmek isteyenler AŞTİ karşısındaki pazar yerinde buluşuyor.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Bülent Turgut

Kurgu: Murat Durkoç