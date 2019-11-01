Kralları, kraliçeleri ve birçok devlet başkanını ağırladı. Cumhuriyet balolarına ev sahipliği yaptı.

Ankara Palas, 1927'de hizmete açıldığında Mustafa Kemal Atatürk'e göre, "Doğu'dan Batı'ya açılan pencere"ydi. Türk siyasi hayatının birçok önemli olayına tanık olan tarihi bina, süren hummalı çalışmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak hizmet verecek.

Ankara Palas, Cumhuriyet'in ilk yıllarında milletvekilleri için bir sosyal tesis ve resmi konuklar için konukevi olarak hizmet verdi. Ulus'taki Meclis binasının karşısında olması nedeniyle, politikanın merkez noktasıydı.

Cumhuriyet döneminin hatıraları ziyaretçilerle buluşturulacak

Siyasiler, sanatçılar ve gazeteciler burada buluşur, günlük politika tartışmaları yapılırdı. Atatürk de, Meclis çalışmalarından sonra günün yorgunluğunu bu binada giderir, arkadaşlarıyla sohbet ederdi.

Atatürk'ün, manevi kızı Nebile Hanım ile dans ettiği fotoğraf da buradaki düğün töreninde çekildi.

[Fotoğraf: AA]

1975'te bir süre kapalı kaldı, Cumhuriyet'in 60. yılında yeniden açıldı ve Dışişleri Bakanlığına bağlandı. 2018'de ise Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresine devredildi.

Ankara Palas'ta müze dönüşümü için hazırlıklar sürüyor. Müze çalışmaları çerçevesinde binanın özgün yapısına müdahale edilmeyecek, koruma esaslı bir uygulama gerçekleştirilecek. Cumhuriyet döneminin hatıraları, modern müze anlayışı ile ziyaretçilere sunulacak.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Sinan Kement