İzmir, Alsancak Garı'nda, "Son Buharlı" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Aydın Kuyucak İstasyon Şefliğinde harekat memuru olarak çalışan 47 yaşındaki Yaralı'nın çektiği 35 fotoğrafın gösterime sunulduğu sergi için fotoğraflara konu olan 56548 numaralı buharlı tren de ziyarete açıldı.

Serginin 27 Eylül'e kadar gezilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA