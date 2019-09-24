Gerçeğini aratmayan deprem simülasyon tırı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için simülasyon tırı hazırladı. Şehir şehir gezen tırın bu seferki durağı Edirne'ydi.

Tırda önce teorik eğitim verildi. Ardından deprem sarsıntısı, yaşatılarak anlatıldı.

AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, depremi hissettirerek verilen teorik eğitimleri gerçeğe dönüştürmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bunların tecrübe edilmesi çok önemli. Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler vatandaşlarımıza öğretiliyor."

Deprem simülasyon tırı, 4 gün boyunca Edirne'de olacak.

Kaynak: TRT Haber