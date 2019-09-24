Şanlıurfa'nın önemli tarım ürünleri arasında yer alan "Karaköprü narı" coğrafi işaretle tescillendi.

Karaköprü Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Karaköprü narı" Şanlıurfa adına tescil edildiğini bildirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, belediye tarafından dikilen 200 ağacın bulunduğu nar bahçesini ziyaret ederek meyve topladı.

Ürünleri inceleyen Baydilli, Karaköprü narını, korumak adına tescil ettirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İlçede yetişen narların oldukça iri ve kaliteli olduğunu vurgulayan Baydilli, "Karaköprü'müzde şarkılara konu olan narımızı unutturmama adına çalışmalar yürütüyoruz. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Karaköprü'den geçerken buradaki bir narın bir okka geldiğini yani bir insan kafası kadar büyük olduğunu söyler. Bu da Karaköprü narının ne kadar geçmişe dayandığını ve kıymetini gösteriyor. Yine 4. Murat Urfa'dan geçerken Karaköprü'de kendisine nar ikram edildiği ve Karaköprü'yü çok beğendiği anlatılır" ifadelerini kullandı.

Narın tescil işlemlerinin 1,5 yıllık çalışma sonucunda gerçekleştiğini anlatan Baydilli, Karaköprü narını artık ilçedeki orta refüjlere ve parklara da dikmeyi planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA