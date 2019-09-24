Salda Gölü, Burdur'a 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen göl, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili tuzlu karstik yapıya sahip.

Dünyada sayılarının 10-15 bin çift olduğu tahmin edilen karaleylekler, 25 yıl sonra Salda Gölü'ne geldi.

Karaleyleklerin uzun yıllar sonra Salda Gölü'ne gelmesinin, bölgenin önemli bir alan olduğunun göstergesi olduğu söyleniyor.

[Fotoğraf: DHA / Salda Gölü]

Salda Gölü uygun yaşam şartlarına sahip

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yasin Ünal, Türkiye'ye gelen göçmen karaleyleklerin bir kısmının Anadolu'da ürediğini, bir kısmının ise İstanbul üzerinden Avrupa'ya geçtiğini belirtti.

Sonbaharda ise Afrika'ya tersine göç ettiklerini söyleyen Dr. Ünal, "Ülkemizde az sayıda alanda kışlama kayıtları var" dedi.

Salda Gölü'nün, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşama şartlarına sahip olduğunu anlatan Dr. Ünal, karaleyleklerin 25 yıl sonra bölgeye gelmelerinin de bunun göstergesi olduğunu belirtti.

Tek yuvada 3 yetişkin ve 1 yavru karaleylek

Kayadibi mevkiindeki kayalık habitatta, tek yuvada 3 yetişkin ve 1 yavru karaleylek tespit ettiklerini vurgulayan Dr. Ünal, "Bunları izlemeye aldık. Kayadibi mevkisinde yuvalanan bu leyleklerin, Salda Gölü civarındaki habitatlarda beslendiklerini belirledik" dedi.

Bu konaklamanın Salda Gölü için önemli veri olduğunu belirten Dr. Ünal, şunları söyledi:

"Salda Gölü ülkemizin en önemli doğal alanlardan biri. Karaleyleklerin buraya gelmiş olması bu alanın korunup geliştirilmesi açısından önemli bir bilgi. Salda Gölü sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitliliği yüksek bir alan. Bölgede 61 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türüyle bu türler içinde tehlike sınıfı ve endemizm açısından 20 tür bulunuyor. Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan bir alan."

Karaleyleklerin temel besin maddelerinin balıklar, böcekler, sürüngenler, memeliler, ötücü kuşların yuvalarındaki yumurtalar olduğunu anlatan Dr. Ünal, "Yapılan araştırmalarda son 20 yılda karaleylek popülasyonunda önemli düşüş görüldüğü ve bu nedenle özellikle karaleyleklerin ülkemizde ve dünyada mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA