Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Saliha Ceylan, yaklaşık 3 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı inşaat mühendisliği öğrencisi Ahmet Fawaz'a Türkçe öğretmeye başladı.

Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Ahmet ve Saliha, evlenmeye karar verdi ve bu durumu ailelerine anlattı. Ailelerinin karşı çıkmasına ve tüm engellere rağmen Ahmet ve Saliha, evlilik kararından dönmedi.

Zamanla ailelerinin de kararlarını onayladığı çift için Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Hint ve Türk geleneklerine uygun kına gecesi ve düğün yapıldı.

Kına gecesinde Hindistan'ın geleneksel kıyafetlerini giyen gelin ve damat, Hint ve Türk müzikleri eşliğinde eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı kına gecesinde davetlilerle halay çeken, oyun havaları eşliğinde oynayan "yabancı damat", sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

İlçedeki bir salonda yapılan düğün töreni ile dünyaevine giren genç çifti, Hindistan'dan gelen yakınları da yalnız bırakmadı.

Haber: Mesut Davarcı