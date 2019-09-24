İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında vücut dilini kullanarak kurduğu iletişim biçimi.

Türkiye'de illere göre değişen şive farklılıkları işaret diline de yansıyor. Sıkça kullanılan harfler, haftanın günleri ve bazı eylemlerin işaret dilinde kullanımı farklılık gösterebiliyor.

"Yeter ki siz anlaşmak isteyin"

TRT Haber Spikeri Bahar Gökkuş Şahin, işaret dilinde, Ankaralıların ve İstanbulluların "g" harfine farklı işaret yaptığını vurguluyor.

İstanbul kelimesini, Egeliler ellerini alınlarına koyarak gösterirken, İstanbullular ise Boğaz'ı temsil eden el hareketiyle anlatıyor.

İşitme Engelliler Haber Bülteni'ni sunan Gökkuş, şunları söylüyor:

"İşitme engellilerde bu kadar birbirinden bağımsız bir dil var mı derseniz, öyle bir şey gerçekten yok. Ben Doğu'daki işitme engelli ile konuşabilirim, onu anlayabilirim. Aynı şekilde İstanbullu ile de anlaşabilirim. Yeter ki siz anlaşmak isteyin."

İşaret dilinde herkes kendi iline göre bir lehçe geliştirse de bu değişkenlik anlaşmaya engel değil.

Kaynak: TRT Haber