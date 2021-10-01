Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman uyruklu kadın Kırşehir'de Müslüman oldu
[Fotoğraf: AA]
Alman uyruklu kadın, Kırşehir'de düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlığı seçti.
Kırşehir'de Alman uyruklu Manuela Koç için müftülük binasında ihtida töreni düzenlendi.
Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Koç'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.
Daha sonra kelimeyi şehadet getirerek Müslüman olan Manuela Koç, kendi arzusuyla bu kararı verdiğini söyledi.
Yaman, Manuela Koç'a Kur'an-ı Kerim, ilmihal kitabı ve ihtida belgesi verdi.
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