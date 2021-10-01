Kırşehir'de Alman uyruklu Manuela Koç için müftülük binasında ihtida töreni düzenlendi.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Koç'a İslamiyet hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeyi şehadet getirerek Müslüman olan Manuela Koç, kendi arzusuyla bu kararı verdiğini söyledi.

Yaman, Manuela Koç'a Kur'an-ı Kerim, ilmihal kitabı ve ihtida belgesi verdi.