Aksaray'da belediye ağır işlerde çalıştırılan yılkı atlarını doğaya saldı

Aksaray Belediyesi, kentte bir süreden beri kullanılan yılkı atlarının yeniden doğal yaşam alanlarına gönderilmesi için çalışma başlattı.

Atlar Hasandağı'nda doğal yaşam alanına bırakıldı

Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında at arabalarını topladı.

Toplanan atlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın talimatıyla sahiplerinden satın alınarak, Hasandağı’nın zirvesinde bulunan doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yaklaşık 250 yılkı atı, bu çalışma sayesinde özgürlüğüne kavuştu.

Ağır işlerde kullanılıyordu

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Hasandağı'nda çok sayıda yılkı atının doğada yaşadığını söyledi.

Zaman zaman bölge insanı tarafından yakalanan bu atların günlük işlerde kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Yazgı, şöyle konuştu:

"İnsanlar bu hayvanları yakalayarak ehlileştiriyorlar, ancak son zamanlarda yaptığımız tespitlerde bu atların özellikle Sanayi Mahallesi’nde tuğla taşımacılığı gibi ağır işlerde kullanıldığını gördük. Zaman zaman Heybeliada’da faytonlarda gördüğümüz örneklerde olduğu gibi, istenmeyen görüntüler de yaşanıyordu. Sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını görünce harekete geçtik ve tekrar özgürlüklerine kavuşturmaya karar verdik."

Trafiği olumsuz etkiliyorlardı

Haluk Şahin Yazgı, yılkı atlarının aynı zamanda şehir merkezinde de kullanıldığını, bu durumun kent içi trafiğinde tehlikeli durumlara neden olabildiğini anlattı:

"Bu konuda çok fazla şikayet alıyorduk. Atların toplanması için vatandaşlarımızla yaptığımız müzakerelerden önce sonuç alamadık. Sonra bu hayvanları satın alma yoluyla sorunu çözdük. Yaklaşık 250 atı ilimiz sınırları içinde bulunan Hasandağı’nın zirvesinde, diğer yılkı atlarının yanına bıraktık. Şimdi Aksaray’da ehlileştirilmiş yılkı atı kalmadı. Bu sorunu kökünden çözmüş olduk."

Kaynak: AA