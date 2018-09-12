Zirve tırmanışlarıyla spor sevgisini öğrencilerine aşılıyor

Spor akademisi mezunu Gökalp Saklı, aynı zamanda Birleşik Arama Kurtarma Derneği'nde görev alıyor. Saklı, yaptığı zirve tırmanışlarını sunum halinde öğrencileriyle paylaşarak, spor sevgisini genç yaştaki bireylere aşılamaya çalışıyor.

Kendi hikayesini öğrencileri için yaşadığını belirten Gökalp Saklı, "Öğrencilerime doğa sporlarıyla alakalı sunum yapıyorum. Özel bir okulda görev yapıyorum. Öğrencilerime, eğer gerçekten isterlerse neler başarabileceklerini kuru kuru anlatmak yerine, yaşadığım hikayelerle gösteriyorum" dedi.

Dağcılık ciddi riskler barındırıyor

Sunum yapmak için Kırgızistan'ın Pamir Dağları'ndaki Lenin Zirvesi'ne gittiğini ve 7 bin 135 metre yüksekliğe ulaştığını anlatan Gökalp, şöyle konuştu:

"Özel bir dönemde olduğumuz için ve Zafer Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle zirve faaliyetini gerçekleştirdim. Toplam 29 gün sürdü ve oldukça zorluydu. Dağcılık içinde ciddi riskler barındırıyor. Bunu oldukça bilinçli ve eğitimli olarak yapmanız gerekiyor. Ayrıca fiziksel ve mental hazırlık gerektiriyor. Dağcılık kişisel gelişiminiz için çok önemli bir spor. Kendi kendinize yetebilmenizle alakalı. Sonuçta izleyicisi olan bir spor yapmıyorsunuz. Mental olarak gelişmeniz gereken bir branş. Sakin olmayı ve çok ciddi eğitim almayı gerektiren bir branş."

Öğrencilerine bir hedef belirlemeleri gerektiğini anlatıyor

Gökalp Saklı, öğrencilerine izlettiği sunumlarına velilerin de katılabildiğini anlattı. Sponsor konusunda zor bir dönem içerisinde olduklarını belirten dağcılık eğitmeni, öğrencilerinden çok güzel geri dönüşler aldığını vurguladı.

Öğrencilerine hobilerinden de para kazanabileceklerini her fırsatta hatırlattığından bahseden Gökalp Saklı, şöyle konuştu:

"Dağcılık minimal bir spor. Size minimal yaşamayı ve azla yetinmeyi öğreten bir branş. Ben de bunu çocuklara öğretmeye çalışıyorum. Başka bir dünyanın da mümkün olabildiğini görmelerini istiyorum. Doktor ya da mühendis olmak zorunda değilsin, hobilerinden de para kazanabilirsin düşüncesini onlara anlatmaya çalışıyorum. En temelinde öğrencilere kendilerine yetme ile gerçek ihtiyaçlarını belirlemeyi öğretiyorum. Bir hedef belirlemeleri gerektiğini ve o hedef için bedel ödemeleri gerektiğini hatırlatıyorum."

"Zirveye Türk bayrağı dikmek gerçekten çok önemli"

Öğrencilerin kendisinden zirve tırmanışı yapmak için yardım istediğini belirten Gökalp Saklı, "Her şeyin başı okul, onlara bunu söylüyorum. Karşılarında hayallerini ciddiye alan biri olunca çocuklar çok daha farklı yaklaşıyor. Zirveye Türk bayrağı dikmek gerçekten çok önemli çünkü orada çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Orada o milli duygularınız çok daha üst seviyeye çıkıyor. İnanç, orada çok daha fazla devreye giriyor. Asla bırakmamanız, umudunuzu kaybetmemeniz ve inanmanız gerekiyor" dedi.

Kaynak: AA