4 kuşaktır el yapımı tasarım bıçak üretiyorlar

Yurdun hemen hemen her yerinden sipariş alan genç bıçak ustası Mehmet Kuş, çeliği döverek istenen model ve özelliklere göre tasarladığı bıçakları, geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacından kabzası, deriden kınıyla sanat eserine dönüştürüyor.

Mehmet Kuş, aslen Denizlili olduklarını ancak 1994'ten beri Tavşanlı'da yaşadıklarını söyledi.

Çok geniş yelpazede bıçak üretimi yapıyorlar

Ailesinin 4 kuşaktır bıçakçılık yaptığı anlatan Kuş, siparişle çalıştıklarını, bıçakların tasarımlarını talebin belirlediğini, çok geniş yelpazede bıçak üretimi yaptıklarını vurguladı. Kuş, üretim yelpazelerinde bir sınır olmadığından bahsederek, şöyle konuştu:

"Kişinin istediği modele ve beğenisine göre bıçaklar üretiyoruz. Her biri kişiye özel oluyor. Bizden istenen boyutta, vasıflarda üretim yapıyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Bunun dışında, şekil, boyut, kabzanın niteliği değişiyor."

Kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına

Bıçakların kabzalarında geyik boynuzu, gül ve zeytin ağacı ya da kendilerinin döktüğü değişik materyaller kullandıklarını anlatan Kuş, bıçakların kınlarını ise deriden yaptıklarını belirtti.

Kuş, yaptıkları bıçakları internet üzerinden paylaştıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ekmek bıçağından et bıçağına, kamp bıçağından koleksiyon bıçaklarına kadar Türkiye'nin her yerinden talep geliyor, onları karşılıyoruz. Atadan, deden gelen bir meslek. Babam, dedem, dedemin babası da akrabalarım da bıçakçı, yani sülalem bıçakçı. Dedemin babasının malzemelerini hala kullanıyorum. Bu benim ata mesleğim, devam ettirmeye çalışıyorum."

Fiyatları 50 ila bin 500 lira arasında değişiyor

Farklı bir bıçak tasarımı üzerinde çalıştığını söyleyen Kuş, "9 santimetrelik kolye gibi bir bıçak. Bu, özellikle koleksiyoncuların ve doğa sporu ile uğraşanların ilgisini çekiyor" dedi.

Kuş, bıçakların yapım sürecinde tamamen geleneksel yöntemler kullandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kabzası ve çeliğiyle tamamen el yapımı bıçaklarımızın her biri, ayrı bir özen ve emekle kendine has özellikleriyle ortaya çıkıyor. İşe önce ham çelikten başlayarak, yapacağımız bıçağın şeklini verip, dövme işleminden geçiriyoruz. Sonra özel araçlarımızla şeklinin ayrıntılarını veriyoruz. Daha sonra parlatma ve ağız açma işlemini tamamlayıp, ahşap kabzasını, bıçağın özelliklerine göre yapıyoruz. Ardından da bu bıçağa özel yine el işi deri kınlarını yaptırıyoruz."

Mehmet Kuş'un geleneksel yöntemlerle yaptığı bıçaklar, özelliklerine göre kılıfları hariç 50 ila bin 500 lira, kılıçlar ise 400 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Kaynak: AA