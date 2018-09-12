Hem belediye başkanlığı yapıyor hem çobanlık

Ali Uğurlu, 4 yıldır Niğde Ulukışla'da belediye başkanlığı görevini yapıyor. Ama tutkuyla bağlı olduğu tek işi o değil. Ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılıkla çocukluğundan bu yana iç içe olan Uğurlu, çobanlıktan vazgeçmiyor.

Uğurlu, belediyedeki işlerinden geriye kalan zamanlarda yaklaşık 500 küçükbaş hayvanıyla zaman geçiriyor.

Ali Uğurlu, sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp, şalvarını giyiyor ve hayvanlarının başına geçmek üzere yola koyuluyor. Dağ tepe demeden kimi zaman yaya kimi zaman da eşek üstünde hayvanlarını meralarda otlatıp, doğanın ve temiz havanın da keyfini sürüyor.

Uğurlu için hayvanları adeta onun arkadaşları. Onlara türkü söylüyor, kucağına alıp seviyor, otların üzerine uzanıp koyun ve keçilerinin otlamasını seyrediyor.

Mesai saatinin yaklaşmasıyla hayvanlarını çobanlarına teslim eden Uğurlu, evine gelerek şalvarını çıkarıp takım elbisesini giyerek belediye başkanlığı makamında oluyor.

"O lezzet anlatılmaz"

Uğurlu, çobanlığa ayrı bir merakının olduğunu, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını kendisinin de çobanlık yaparak yetiştiğini şu sözlerle anlattı:

"Belediye başkanlığına da siyasete de ayrı bir merakımız var. Belediye başkanlığından fırsat bulduğumda, il dışına çıkmadığımda, müsait olduğumda hayvanlarımın başına geçiyorum. Sabah erkenden 03.00-04.00 gibi çobandan önce kalkıp, koyunları çıkarıyorum. Sabahleyin eşeğin heybesindeki çaydanlığımızla çay demleyip peynir, zeytinle kahvaltımı yapıyorum. O lezzet anlatılmaz. Sabaha karşı saat 07.00 gibi çobanımız geliyor. Ben de eve gidip üstümü giyiniyorum ve çok sevdiğim, inandığım, güzel Ulukışla'mıza hizmet etmek için belediye başkanlık görevime gidiyorum."

Uğurlu, mesleği gereği hayvanlarını her zaman otlatmaya götüremiyor. Çobanlık yaptığını görenlerden bazıları şaşırıyor, kimileri de inanmıyor.

"Buraya gelince sanki dünyam değişiyor"

Çobanlık yapmaktan büyük zevk aldığını vurgulayan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Bunu zevk aldığım için yapıyorum, yoksa çobanımız var. Bu ayrı bir ruh, ayrı bir sevgi. Bu işlerden geldiğimiz için bunlara bakıyorum ve zevk alıyorum. Bu bana ayrı bir haz veriyor. Buraya gelince sanki dünyam değişiyor. Sıfırdan bir hayata başlamış gibi, yeniden doğmuş gibi sabah daha iştahlı belediyeye gidiyorum. İnsanlara daha çok verimli oluyorum. Belediyenin yatırımlarını, hizmetlerini, Ulukışla'ya hizmet etme, hizmetkar olma aşkını daha da geliştiriyorum. Bu dağlar, bu doğa bana ayrı bir zevk veriyor."

"İki ana uzmanlık dalım var"

Belediye başkanlığını ve çobanlık mesleğini çok sevdiğini dile getiren Uğurlu, şunları söyledi:

"İki ana uzmanlık dalım var. Gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Herkes çoban olamaz, herkes sürüyü yönetemez. Sürü de bir yönetim tarzı, ben Ulukışla aşığıyım, hayat aşığıyım. Bu memleketi seviyorum, şehri, yaşamı seviyorum. Bu sevinçle doğadan hayvanlardan çiftçilikten güzel yaşamdan aldığım sevgiyle hayatımı devam ettiriyorum."

Kaynak: AA