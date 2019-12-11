Ağrı'da belediye tarafından aralarında hastabüs ve öğrencibüs ismi verilen ulaşım araçlarının da bulunduğu 66 minibüs ile otobüs, törenle vatandaşın hizmetine sunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, öğrencibüsün direksiyonuna geçerek üniversite hattı boyunca öğrencilere şoförlük yaptı.

Daha önce öğrenciler için 1,5 lira olan şehir içi ulaşım bedelini 25 kuruşa indiren Sayan'a üniversiteli gençler ilgi göstererek teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"Ağrı'ya daha çok öğrenci gelsin diye yaptık"

Ulaşım fiyatlarında da düzenleme yaptıklarını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Bundan böyle Ağrı'da yetişkinler 1,5 lira, öğrenciler 25 kuruş ödeyecek. Hastabüsler için de 1 lira ücret ödenecek. Ayrıca merkezde kalıp Eleşkirt ilçesinde yüksekokula giden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz daha önce 7 lira ödüyorlardı, artık aldığımız öğrencibüslere 1,5 lira ödeyecekler. Öğrencilerimiz öğrencibüslerle kampüsten şehir merkezine ve Eleşkirt ilçemize gidip geliyorlar. Onun dışında öğrenci kardeşlerimiz diğer minibüslerimizden 25 kuruş ödeyerek faydalanıyorlar. Amacımız Ağrı'yı öğrenci kenti yapmak. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine daha çok tercih yapmalarını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla ulaşımda böyle bir devrim yaptık."

Kaynak: AA