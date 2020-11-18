Çoğu zaman şiddete uğrar, aşağılanır ya da görmezden gelinir köpekler.

Gerekli ilgi, alaka ve sevgi gösterildiği takdirde ise bir insanın en büyük yol arkadaşı, ya da can dostu olabiliyorlar.

Afet ve Acil Durumu Yönetim Başkanlığı (AFAD) bünyesinde bulunan arama kurtarma köpekleri, biz insanlara bu gerçeğin en somut örneklerini sunuyor.

Eğitmen ve köpek bir timi oluşturuyor

AFAD kurtarma köpekleri sadece insan değil, enkaz altında kalan ya da doğada kaybolan herhangi bir canlıyı bulmaları için özel olarak yetiştiriliyor.

Özel eğitmenleri olan bu köpekler, eğitmenleri ile her zaman ortak hareket ediyor. Bir eğitmen ve bir köpek, AFAD bünyesinde “Tim” adı verilen grupları oluşturuyor.

Tamer Ünal İstanbul AFAD’da arama-kurtarma teknisyenliğinin yanı sıra eğitmen olarak görev yapıyor.

2002 yılından bu yana köpek eğiten Ünal, AFAD bünyesinde kriterlere uyan köpekleri tespit ederek, eğitimlerinin başlamasından sorumlu.

2 yıla yakın süreyle eğitim alıyorlar

Yaptıkları arama kurtarma görevlerinin yüksek aktivite gerektirdiğinin altını çizen Tamer Ünal, bu nedenle köpeğin yüzde 100 sağlıklı olması ve bedeninde herhangi bir aksamanın bulunmaması gerektiğini söylüyor.

Kendileri için köpeklerde oyun güdüsü, agresyon, merak güdüsü ve korkuların önemli olduğunu, genellikle yüksek enerjili köpeklerin tercih sebebi olduğunu söyleyen Tamer Ünal, eğitimlerde köpeklerin av güdülerini kullanıyor.

Arama kurtarma köpeği adayları AFAD’da 2 yıla yakın bir eğitimden geçiyor.

Bu eğitimler sırasında köpeklere oyun oynamayı öğrettiklerini söylüyor Tamer Ünal.

Bu oyunlar önce eğitmeni ile başlarken, ardından kazazede ve oyun arkadaşları ile devam ediyor.

Açık alanlardan, kapalı alanlara, kapalı alanlardan enkaz etabına doğru uzanan bu eğitimlerin ardından ise dünya standartlarına göre 20 dakika görev yapabilen aday köpekler arama kurtarma köpeği unvanı almaya hak kazanıyor.

İnsanların evlerinde de çok güzel köpekler olduğunu vurgulayan Ünal, vatandaşların istemesi halinde arama kurtarma köpeği olarak eğitimlerinde onlara yardımcı olacaklarını da belirtiyor.

Enkazda aslında oyun arkadaşlarını arıyorlar

Haydar Başpınar da AFAD’da arama-kurtarma teknisyeni olarak görev yapıyor.

2010 yılından beri bu işi yapan Başpınar, köpeği Zed ile kendi timlerini oluşturdu.

Zed 4 aylıkken eğitimine başladığını söyleyen Haydar Başpınar, birlikte Elazığ ve İzmir depremlerinin yanı sıra Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı enkazında görev yaptıklarını söyledi.

Bir başka köpek eğitmeni olan Ceyhun Ersöz, 6 buçuk yaşındaki köpeği Kuzi ile AFAD bünyesinde görev yapıyor.

Köpeği Kuzi’nin AFAD’ın düzenlediği sertifikasyonları üç kere başarı ile tamamladığını belirten Ersöz, tıpkı Haydar Başpınar ve Zed gibi kendilerinin de Yeşilyurt Apartmanı enkazı ile Elazığ ve İzmir depremlerinde görev aldıklarını anlattı.

Köpeklerin enkazlarda aslında oyun arkadaşlarını aradığını söyleyen Ceyhun Ersöz, bu arkadaşlarını canlı olarak bulmalarının kendilerinin en büyük temennisi olduğunu söylüyor.



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu