İlk ve orta dereceli okullarda bir haftalık ara tatil başladı. Eğitim dönemindeki ilk dilimi kısmen online, kısmen yüz yüze derslere katılarak tamamlayan milyonlarca öğrenci için dinlenme süreci başladı. Ancak ara tatilde de koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamak gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlara girmekten kaçınmak, mümkünse evde vakit geçirmek büyük önem taşıyor.

Ara tatili verimli bir şekilde geçirmek konusunda öğrenciler kadar ailelere de büyük görev düşüyor. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever, pandemi sürecinin yarattığı tabloya, “Tarihte görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bunu planlamak, daha önceki deneyimlerden yararlanmak gibi bir şey de yok” sözleriyle dikkat çekiyor.

[Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Sever]

Kaliteli vakit geçirmenin yolu: Oyun

Doç. Dr. Sever ailelerin, çocuklarla kaliteli zaman geçirmesinin önemine, “Temelde makul olanı yapmayı hedeflememiz lazım. Çocuklar arkadaşlarıyla bir araya gelemiyor. Evde kim varsa hafta boyunca onlarla iletişim kuracaklar. Arkadaşları olmadığı için aileler, çocuklarına arkadaş olmak durumunda. Anne ve babanın üzerinde ara tatil süresince ciddi sorumluluk var” diyerek dikkat çekiyor.

Keyifli ve kaliteli vakit geçirmenin yolu, oyun oynamaktan geçiyor. Bunun için sayısız seçenek mevcut. Doç. Dr. Mustafa Sever konuyla ilgili olarak şu tavsiyede bulunuyor:

“Milli Eğitim Bakanlığının ‘Evde Oyun Var’ isimli bir rehber kitapçığı yayımlandı. Burada ailelerin çocuklarıyla oynayabileceği, keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri oyun önerileri bulunuyor. Bunlar hem kalabalık hem de tek çocuklu aileler için tasarlanmış oyunlar.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Günlük rutin bozulmamalı

Tatil sadece bir hafta sürecek ve ardından eğitime kalındığı yerden devam edilecek. Doç. Dr. Sever bu ayrıntıyı hatırlatıyor ve öğrencilerin günlük rutinlerini çok da bozmaması gerektiğini söylüyor:

“Çünkü ‘Dersler bitti yaşasın tatildeyiz’ fikrini edinmemeliler. Bu, çocukların derslere karşı tutumunu ciddi şekilde etkiliyor. Dersler bu anlamda eziyet çekilen, zorlanılan, kendilerini kötü hissettikleri bir biçime dönüşebiliyor. Bu hissin çocuklarda yaratılmaması gerekiyor.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Ailelerin bu tatil döneminde kafalarındaki en önemli soru işaretlerinden biri tablet ve bilgisayar kullanımı. Öğrenciler, aylardır eğitimlerini uzaktan online sistemle yürüttü. Peki tatil sürecinde öğrencilerin yine tablet ve bilgisayar kullanmaya devam etmeleri doğru mu? Doç. Dr. Sever, tablet ve bilgisayarların çocukların elinden tamamen alınmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söylüyor. Bu yaklaşımın gerekçesini ise şöyle açıklıyor:

“Günümüz dünyasında çocuklar artık online ders alıyor. Tablet ve bilgisayarlarla iç içe geçmiş durumdalar. Sadece oyun değil... Arkadaşlarıyla iletişime geçiyorlar, sosyal medyayı takip ediyorlar. Tablet ve bilgisayarların tamamen yasaklanmasını ceza olarak algılayabilirler. Eğer istiyorlarsa makul sürelerde bunları vermekte fayda var.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Ders motivasyonu şart

Ara tatil döneminde ödevler ve ders tekrarlarının da ihmal edilmemesi gerekiyor. Bunun için çocukları teşvik etmek yine anne ve babalara düşüyor. Bu noktada Doç. Dr. Sever şu öneride bulunuyor:

“Çocukları zorlamak, eğer ödevlerini yapmazlarsa başlarına gelecek kötü şeylerden bahsetmek çok işe yaramıyor. Ödevler yapılsa dahi motivasyon olmadığı takdirde, o ödevlerin beklendiği kadar akademik fayda sağlamadığını biliyoruz. Dolayısıyla her çocuğun ödevlere karşı tutumu, anlayışı ve ne anladığı farklılaşıyor. Bunu en iyi aileleri biliyor. Aileler, çocuklarının bu özelliklerini değerlendirerek ödevi, oyunun, etkinliğin bir parçası ya da gündelik rutinin bir parçası olarak devam ettirebilirler.”