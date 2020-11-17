2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim 2020 sınav tarihi…
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvuruları sona erdi. KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. Ayrıntılar haberimizde…
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 30 Eylül'de sona erdi
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım'da uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapıldı.
2020 KPSS Lisans başvuruları sona erdi
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.
ÖSYM’nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz’da sona erdi.
KPSS 2020 ne zaman?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020’de yapıldı.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül’de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül’de gerçekleşti.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de yapıldı.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
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