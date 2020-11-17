Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla 26-28 Kasım'da yapılacak.

2 yılda bir düzenlenen zirvenin dördüncüsü bu yıl Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kuruluşu Ziraat Katılım ana sponsorluğunda dijital platformda gerçekleştirilecek.

Geçmiş yıllarda yapılan zirvelerde siyaset ve tema özelinde önemli isimleri ağırlayan KADEM, bu seneki zirvede, dijitalin insan hayatına avantaj ve dezavantajlarını dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar, aktivistler ve gazetecilerden dinleme fırsatı sunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak zirve, www.kadinveadaletzirvesi.org adresinden de takip edilebilecek.

Tema nasıl belirlendi?

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle her alanda hızla dijitalleşmenin başladığını anlattı.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da zirvede aile yapısının konuşulacağını ve dijitalin aile yapısına etkilerinin tartışılacağını söyleyen Gümrükçüoğlu, "Zirvemizde üç ana soruyu da masaya yatıracağız. Birincisi 'Dijital dünyanın insanlığa hizmet etmesini nasıl sağlarız?' sorusu olacak. 'Dijital çağda toplumsal hayatın yeni pratikleri geleceği nasıl şekillendirecek?' ve 'Dijital çağda manevi değerlerimizi ve kültürel dokumuzu korumak için neler yapmalıyız?' sorularına da cevap arayacağız" dedi.

30 konuşmacı olacak

Açılış töreninin ardından zirve, Eskişehir Milletvekili ve “Enformatik Cehalet” adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı ana konuşması ile devam edecek.

3 gün boyunca sürecek ve dijital dünyanın topluma, aileye, gündelik yaşama, manevi değerlere etkisinin masaya yatırılacağı zirvede toplamda 30 konuşmacı yer alacak.

Bu seneki zirve, Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz’ın mini konseri ile sonlanacak.