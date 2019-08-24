Yaşam

Adrenalin tutkunları Erzincan'da buluşuyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:33 - Son Güncelleme 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:31

Heyecan arayanların adreslerinden biri de Erzincan'ın Kemaliye ilçesi. İlçe, kanyonu, tarihi taş yolu ve tünelleri ile her yıl yüzlerce adrenalin tutkununu ağırlıyor.

Base jumping, Wingsuit atlayışları, kano ve rafting keyfi... Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde heyecan fırtınası hiç dinmiyor. Yer çekimine meydan okuyarak yapılan atlayışlar yürekleri ağza getiriyor. Fırat'ın hayat verdiği topraklar, sahip olduğu güzelliklerle ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor. Ucu bucağı görünmeyen Karanlık Kanyon, ilçeye farklı bir güzellik katıyor. Doğa harikası kanyondaki tarihi taş yol ise adrenalin tutkunlarının uğrak yeri. 7 kilometrelik güzergah, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Tünelleri, keskin virajları ve uçurumlarıyla dikkat çekiyor. Anadolunun bu şirin ilçesinde her yıl uluslararası kültür ve spor şenlikleri düzenleniyor. Kaynak: TRT Haber Etiketler: wingsuit tarihi taş yolu kemaliye Karanlık Kanyon Base jumping adrenalin tutkunu

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