Nevşehir'in Uçhisar beldesinde yaklaşık 50 yıldır ağaç ve taş oymacılığı yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Yüksel Eren, Kapadokya'nın tanıtımına katkı amacıyla farklı malzemelerden at heykelleri yapıyor.

Çocukluğundan bu yana bölgede sanatını icra eden Eren, irili ufaklı ahşap ve taşları oyarak turistlerin ilgisini çeken nadide eserlere imza atıyor.

Farklı malzemelerden at heykelleri yapan Eren, kurumuş bir ağacı köküyle bulunduğu yerden çıkararak başladığı iki metre yüksekliğindeki at heykelini tamamlayabilmek için bir yılı aşkın süredir uğraşıyor.

48 yılda birçok eser

Eren, sanata ilgisi dolayısıyla ortaokuldan ayrılarak bölgedeki bir atölyede çalışmaya başladığını söyledi.

Yarı değerli olarak bilinen oniks taşından vazo yaptığını anlatan Eren, geçen süreçte kendini geliştirerek farklı çalışmalar ortaya çıkardığını belirtti.

Sanatsal faaliyetler yürüttüğü 48 yıllık sürede birçok eser ortaya çıkardığını anlatan Eren, bölgeye gelerek atölyesinden alışveriş yapan yabancı turistler aracılığıyla eserlerinin farklı ülkelere taşındığını anlattı.

Oniks taşından tek parça at heykeli

Bölge turizmine el becerisi ve yeteneği aracılığıyla hizmet ettiğini, sanata olan sevdasını Kapadokya'nın tanıtımı için kullanmaya çalıştığını anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Kapadokya, 'Güzel atlar ülkesi' olarak biliniyor. Bir sanatçı olarak ahşap ve çeşitli taşlardan oyma işçiliği ile at heykelleri yapıyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmak için çalışıyoruz. Bir ağacın kökünden itibaren oyma yaparak at heykeli yapıyorum. Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışıyorum. Ayrıca, mermer görünümlü oniks taşını işleyerek tek parça at heykelleri de yapmaya devam ediyorum."

Kaynak: AA