Gofret ve Miya...

Onlar, Adıyaman'daki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunun maskotları. Öğretmenler onlarsız ders işlemiyor. "Gofret" ve " Miya" da ders sırasında sıraların üstüne çıkıp oyun oynuyor.

Öğrencilerden biri rehberlik öğretmenlerinin bir proje başlattığını söylüyor.

"Bütün sınıflarda bir adet hayvan bulunacaktı. Biz de kedi düşündük. Sokakta baktığımız bir kedi vardı. Buraya getirdiğimizde daha 3 haftalıktı."

Öğrenciler ders aralarında kediyle vakit geçiriyorlar. Kedi onlar için terapi oluyor.

Hafta içi okulda olan Gofret ve Miya'yı öğrenciler tatillerde evlerine götürüyor. Kedileri eve götürmek içinse sıraya giriyorlar.

Haber: Ahmet Arslantaş