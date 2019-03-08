Televizyon, bisiklet, şeker ölçüm cihazı, avize...

Bunlar Ankara'daki toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalardan sadece birkaçı.

Toplu taşımada unutulan eşyalar arasında mücevherden paraya birçok eşya bulunuyor. Bu eşyalar arasında büyük ekran televizyonlar hatta bisiklet bile var.

1 yıl boyunca alınmayan eşyalar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılacak.

Açık artırma yapılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar 1 yıl kayıp eşya bürosunda bekletiliyor. Sahibi çıkmayan eşyalar ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.

2017 yılı içerisinde toplu taşıma araçlarında 18 bin liraya yakın para unutuldu.

Hem bu paralar hem de yıl içinde unutulan mücevherler EGO işletmesine gelir olarak aktarılıyor.

Unutulan eşyalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 9 Mart Cumartesi günü saat 10'da açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Haber: Mustafa Seçen

Kamera: Kaan Kutlu