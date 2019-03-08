Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 1894 yılında Eskişehir'de, ''Anadolu-Osmanlı Kumpanyası'' adıyla kuruldu. Kurulduğundan beri birçok ilke imza attı.

Son dönemlerde ise yaptığı teknolojik yatırımlar ve uluslararası iş birliği anlaşmalarıyla, Avrupa'nın en gelişmiş lokomotiflerinin üretileceği şirket haline geldi.

"Bir şeyler üretmek çok gurur verici"

TÜLOMSAŞ'ta 20 yıldır çalışan Elektrikli Lokomotif Şube Müdürü Deniz Özkara, yerli ve milli lokomotiflerin üretiminde kullanılan bazı malzemelerin ithal olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Bu durumu düzeltmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak adına yerli ve milli lokomotif üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Özkara, makine mühendisi olarak mesleğini severek yaptığını söyledi.

Fabrikadaki üretimin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Özkara, şöyle konuştu:

"Bir şeyler üretmek, bir dizel motorun çalıştığını, lokomotifin raylarda hareket ettiğini görmek çok gurur ve onur verici bir durum. Bunda biz kadınların emeğinin olması mutlu ediyor. Bunun yanında ayrıca bir annesiniz, ailesiniz. Burada yaptığımız üretim, vatandaşların bu lokomotiflere binerek sevdiklerine ulaşmaları, yüklerini teslim almalarında bizlerin de bir payımızın olması çok mutlu ediyor. Gerçekten ağır bir iş, ağır bir sektörde görev yapıyoruz. Yaşadığınız mutluluk bu çektiğiniz yorgunluğa iyi geliyor."

"Yerli ve milli üretimde ilk olmanın büyük gururunu yaşıyoruz"

Fabrikanın teknik büro müdürü Meral Tuna da, 20 yıldır TÜLOMSAŞ'ta çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca, şirketin demiryolları sektöründe önde gelen Türkiye'deki tek kuruluş olduğunu vurguladı.

Yerli ve milli projelerde görev almaktan gurur duyduklardan bahseden Tuna, şunları anlattı:

"Şirkette görevli 140 kadın personel olarak birlik ve beraberlik içinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yüksek teknolojileri takip etmek zorundayız. Yurt dışındaki diğer firmalarla rekabetçi olmak açısından kendimizi yenilemek, yeni ürünler sunmak bizim görevimiz. TÜLOMSAŞ'ın vizyonu ve misyonu da bu. Burada çalışmaktan dolayı mutluyum. Bizlere ne görev verilirse yerli ve milli üretimlerde şirketimiz adına hepimiz hazırız. Yerli ve milli üretimde ilk olmanın büyük gururunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA