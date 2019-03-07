Ağrı'da pansiyonda kalan öğrenciler günlük yemeklerinin artan kısmını barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanlar için topluyor.

Proje kapsamında sabah, öğlen ve akşam yemeklerinden artan yiyecekleri okulun bir bölümünde toplayan öğrenciler, bu yiyecekleri okula gelen Ağrı Belediyesi ekiplerine teslim ediyor.

17 pansiyonda toplanan yiyecekleri öncelikle belediye bünyesindeki Hayvan Barınağı ve Bakımevine getiren ekipler, buradaki hayvanları besliyor.

Daha sonra artan yiyecekleri sokaklarda dolaşarak belirli noktalara bırakan ekipler, bu sayede sahipsiz ve yiyecek arayan sokak hayvanlarını doyurabiliyor.

"Hayvanlarımız açlık çekmesin"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, müdürlük olarak güzel bir uygulamaya imza attıklarını belirterek, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tekin, "Öğrenciler, toplanan yiyecekleri barınakta kalan hayvanlara getirip onları kendi elleriyle besledi. Bunun dışında öğrencilerimiz atık yiyeceklerden doğal gübre elde etmek amacıyla kompost oluşturmuştur. Kış şartlarının uzun sürmesi ve ağır geçmesi sebebiyle özellikle sokakta kalan hayvanların beslenme şansı yok. Biz de bir farkındalık yaratalım dedik. Hem hayvanlarımız açlık çekmemesi hem atık projemize destek sağlanması hem de öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için böyle proje yaptık" diye konuştu.

Spor Lisesinde eğitim gören Akın Yılmaz ise, sokaklarda hayvanların aç kalıp zarar görebileceğini vurgulayarak, bundan dolayı mutsuz olduğunu ifade etti.

Evlerde bazı insanların yemeklerinin yarısını çöpe attığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız attıkları yemekleri barınağa verip hayvanları beslemeyi düşünmüyor, bu hoş değil. Bu hayvanlar yazın bir şekilde yiyecek bulabiliyor ama kışın bulamıyor. Okulumuzda bu uygulama başladığında hoşuma gitti. En azından bizim yiyemediğimiz yiyecekleri hayvanlar yiyecek. Herkesin yiyeceğini çöpe atmamasını, hayvanlara vermesini istiyorum. İnanın kaybedeceğimiz bir şey olmaz hatta sevap kazanırız."

Kaynak: AA