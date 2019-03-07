Kars'ın Ağadeve köyünde oturan 11 yaşındaki Meryem Bayrambey, 1 yaşındayken ateşli hastalık geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi sırasında doktorlar, serebral palsi teşhisi koydukları minik kızın kalçasında bir çıkık olduğunu tespit etti.

Erzurum'da tedavisine başlanan çocuğa hekimlerce kalça çıkığıyla ilgili ameliyat önerildi ve kemik erimesi teşhisi konuldu.

Buradaki gerekli tedavilere rağmen yürümesi düzelmeyen Meryem, hastalığı ve yürüme bozukluğu yüzünden yaklaşık 10 yıldır annesi ve yakınlarının yardımıyla hayata tutunuyor.

Kar ve çamurda kızını sırtında taşıyor

Küçük Meryem, eğitimini sürdürdüğü Ağadeve İlkokuluna da genellikle annesinin sırtında gidiyor. Kar ve çamurlu zeminde annesinin sırtında okula giden Meryem, anne sırtındayken sınıf ve okuldaki arkadaşları da ona eşlik ediyor.

Meryem, tedavisinin hızlı şekilde yapılması ve sağlığına kavuşması için sosyal medya aracılığıyla sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Meryem'in babası Turan Bayrambey, işi gereği İstanbul'da olması dolayısıyla Meryem'in yükünü daha çok annesi Bedriye tek başına üstlendi.

Halen Kars'ta tedavisi süren ve bir hastanede zaman zaman fizik tedavi gören Meryem, günlük yaşantısını ise hayırseverlerce bağışlanan engelli akülü araba ile sürdürüyor.

Meryem köy yollarının asfalt olmaması ve zaman zaman karlı ve çamurlu kötü ve olması nedeniyle akülü arabayı kullanamadığı için yaklaşık 1 kilometrelik okul yolunu anne sırtında gidip geliyor.

"Diğer çocuklar gibi yürümek istiyorum"

Anne Bayrambey, "Gideceği yere sırtımla götürüyorum. Elinden tutmam gerek, yoksa yere düşüyor. Kocam burada olmadığı için ben tek başıma bakmaktan yoruluyorum. Yorulduğumda sağ olsun yakınlarımızı bana yardımcı oluyor. Okula sırtımda götürüp getiriyorum. Benim istediğim kızım gezsin, dolaşsın, diğer çocuklar gibi oynayabilsin. Yemeğini yediriyorum, elinden tutup dışarıda gezdiriyorum" dedi.

İyileşmesi için çok dua aldığını belirten Meryem Bayrambey ise şöyle konuştu:

"Diğer çocuklar gibi yürümek ve oynamak istiyorum. Ayaklarım iyileşsin istiyorum. Ailem iyileşmem için hep bana dua ediyor. İyileşince kendim okula gitmek, kendim koşmak, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum."

Meryem Bayrambey, iyileştiğinde en büyük hayalinin öğretmen olup ailesine yardım etmek olduğunu söyledi.

Baba Turan Bayrambey de, işi dolayısıyla İstanbul'da olduğunu, zaman zaman köye geldiğini anlatarak, "Eşim binbir türlü zahmetler içerisinde çocuğumu sırtına alıp okula gidip geliyor. Biz milletimizden, devletimizden yardım bekliyoruz. Çocuğumun yürümesini, okumasını ve öğretmen olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: AA