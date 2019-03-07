Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde belli saatlerde herkes eline kitabı alıp, okumaya başlıyor.

Şefaatli Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Bana da zaman ayır" projesiyle, herkese kitap sevgisi aşılanıyor.

Şefaatli Kaymakamı Deniz Kılınç, temel amaçlarının kitap okumayı sevdirmek olduğunu söyledi.

"Amacımız aynı zamanda, velilerin de kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilere örnek olmalarını sağlamak."

Sadece öğrenciler değil, esnaf da kitap okuma etkinliğine katılıyor. Başlatılan kitap okuma kampanyası ile ilçe halkı hem vaktini değerlendiriyor hem de okuma alışkanlığı kazanıyor.

Haber: Abdurrahman Doğan