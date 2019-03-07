Çankırı Belediyesi, Karataş Mahallesi'ndeki tarihi Sarıkadı Konağı'nı 2005 yılında restore etti. Ardından da müzeye dönüştürdü.

Çankırı'da "Radyocu Ferit" olarak bilinen Ferit Akalın'ın radyoları da müzede sergileniyor. Müzede, 1923 yılından 1970'e kadar biriktirdiği yaklaşık 90 radyo bulunuyor.

Müzede iletişim tarihi hakkında bilgiler verilerek, geçmişten günümüze kullanılan telgraf, radyo, eski televizyonlar ve yerel gazeteler gibi yaklaşık 200 araç gereç sergileniyor.

"Sanatsal değeri olabilecek nitelikte radyolar var"

Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz, müzenin, Çankırı'ya gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Müzenin resmi açılışının yapılmadığını ancak ziyarete açık olduğunu belirten Yenigürbüz, şöyle konuştu:

"İletişim Müzesi, öğrenciler ve şehir dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Burada iletişimin tarihi anlatılıyor. Geçmişten günümüze kadar üretilen çok farklı ve sanatsal değeri olabilecek nitelikte radyolar var."

Müzede geçmişte kullanılan farklı iletişim tekniklerinin de sergilendiğini belirten Yenigürbüz, "Kaybolmaya yüz tutmuş mektup ve kartpostalı yeniden canlandırmak için çalışmamız var. PTT ile yapılan iş birliğiyle ziyaretçiler sevdiklerine kartpostal yollama fırsatı buluyor" dedi.

Kaynak: AA