Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı, 81 ilde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezini (KETEM) kurdu. Merkezin amacı, kanser hastalığının görülme sıklığını ve ölüm oranlarını azaltmak.

KETEM, son teknoloji ile donatılan kanser tarama aracı ile merkezin yanı sıra ilçe ve köylerde de sağlık hizmeti sunuyor. Hem hastalıkla ilgili bilgilendirme hem de sağlık taraması yapılıyor. Batman da bu hizmetin verildiği iller arasında yer alıyor.

5 yılda 200 köyü ziyaret ettiler

Şehirde yılın her günü çalışmalarını sürdüren KETEM ekipleri, her türlü mevsim şartlarında kadınlara ulaşmayı sürdürüyor.

Batman merkezin yanı sıra Kozluk, Sason, Hasankeyf, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde 5 yılda 200 köyü ziyaret eden ekipler, ulaştıkları 10 bini aşkın kadını meme ve rahim ağzı kanseri ile ilgili bilgilendirdi. Ardından da ücretsiz sağlık taramasından geçirdi.

KETEM ekipleri kar yağışının etkili olduğu Kozluk ilçesine bağlı yaklaşık bin 500 rakımlı Cevizli Köyü'nde de çalışma yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet İlkokulunda kendilerini bekleyen 100'ü aşkın kadına önce kanserle ilgili bilgi verdi. Daha sonra da ücretsiz sağlık kontrolü gerçekleştirdi.

Her köye ulaşmak için çaba gösteriyorlar

Ekipte yer alan Dr. Gülşen Yalçın de, her köye ulaşmak için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Kadınlara kendi kendilerini nasıl muayene edeceklerini anlatıyoruz. Mamografi için devlet hastanesine yönlendirdiğimiz hastalarımız da oluyor. Bütün köylerimizi elimizden geldiğince dolaşmaya çalışıyoruz."

Ekipte Kürtçe bilen personelin de bulunduğunu belirten Yalçın, Türkçe bilmeyenlere de bu yolla ulaştıklarını anlattı.

Kadınların çoğunun merkeze gelme imkanı olmadığından bahseden Yalçın, "Bizim onların ayağına gitmemiz onları mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: AA