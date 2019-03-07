Aksaray'daki Güzelyurt ilçesi, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Güzelyurt'un, Kapadokya bölgesinin kültürel zenginliğine beşiklik ettiğini belirtti.

"Ihlara ve Manastır vadileri, Selime Katedrali, Yüksek Kilise ve Gelveri evleriyle Güzelyurt, Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin tur programlarının başında yer alıyor."

Aksaray'daki turizm aktivitelerine balon turlarını eklediklerinden bahseden Doğan, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çeken Güzelyurt'ta başlatılan turların turizme yeni bir zenginlik kattığını vurguladı.

"Vadi üzerinde sürekli balon turu uçuşlarının yapılması planlanıyor"

Ihlara Vadisi Örenyeri üzerindeki balon uçuşlarıyla ilgili çalışmaların 2014'te başlatıldığını anlatan Doğan, "2016'dan itibaren sıcak hava balon uçuşları gerçekleştirilmeye başlandı. Hazırlık evresi tamamlandı. 2019 itibarıyla vadi üzerinde sürekli balon turu uçuşlarının yapılması planlanıyor" dedi.

Balon turunda Ihlara Vadisi'nin, diğer bölgelere göre farklı görseller sunduğunu söyleyen Doğan, şöyle konuştu:

"Ihlara Vadisi, her yıl yarım milyona yakın ziyaretçisiyle Kapadokya'daki en önemli ören yerleri arasında bulunuyor. 2019 turizm sezonunda da Ihlara Vadisi üzerinden balon turları bugün başlıyor. Kapadokya'da ikinci balon uçuş sahasının Aksaray'da olmasından çok memnunuz. Ziyaretçilerimiz, Ihlara Vadisi üzerinde 18 kilometrelik hat boyunca Selime Katedrali, Manastır Vadisi ve Hasandağı'nın eşsiz güzellikleri içinde, gökyüzünde balonla uçma zevkini yaşayacak."

Kaynak: AA