33 yaşındaki çiftçi Pablo Pato, İspanya'nın Asturias şehrindeki dağ kasabası Llanuces'te yaşıyor. Bütün gün inekleriyle ilgilendikten sonra, sıra hobisine geliyor.

Bir yandan patenle de ilgilenen Pato, ahırın ortasına kurduğu platformda hem ineklerine saman veriyor hem de pratik yapıyor.

Zıplıyor, platformun üstünden atlıyor... Bu sırada da inekleri onu izliyor. Pato, ineklerinin onu her zaman desteklediğini ve asla ona karşı gelmediğini söylüyor.

Pato, sert dağ havası ve işleri izin verdiğinde, serbest stil yarışmalarına katılmak için kasabadan ayrılıyor.

"Boş zamanım olduğunda yapmak istediğim şeyi yapıyorum. Hiçbir şey imkansız değildir, herkes istediğini yapabilir."

Pato'nun duvarında ise şampiyonalarda kazandığı madalyalar bulunuyor. Ona, "Senin için inekler mi daha önemli paten mi?" dendiğinde ise "İnekler" cevabını veriyor.

Kaynak: Reuters