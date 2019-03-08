Ağrı'nın Geçitveren köyünde yaşayan Gülcan ve Vahit Öğüş çifti, 3 yıl öncesine kadar 4 kızıyla mutlu şekilde yaşıyordu.

Vahit Öğüş'ün 2016 yılında kalp krizi geçirmesi ve hafıza kaybına uğramasıyla ilk şoku yaşayan aile, kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan baba Öğüş için seferber oldu.

Ailenin tüm çabalarına ve tedavilere rağmen hastalığı ilerledikçe yürümekte güçlük çeken Vahit Öğüş'ün bakımı ve evin tüm yükünü, anne Gülcan Öğüş üstlendi.

Maddi imkansızlıklar ve zor şartlar altında eşine bakan Gülcan Öğüş'ün ayrıca 8-12 yaş aralığındaki kızlarının okuması için de elinden gelen tüm çabayı göstermesi çevresindeki herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

"Eşim bazen evin yolunu da unutuyor"

Bedensel ve zihinsel engelli eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak aileye kol kanat geren anne Öğüş, şöyle konuştu:

"İhtiyaçlarını karşılamayan eşimin temizliği, tıraşı, bakımı ve yemeğini ben yapıyorum. Lavaboyu da bilmiyor. 4 kız çocuğum var ve okuyorlar. Eşim bazen evin yolunu da unutuyor, peşinden gidip eve getiriyorum. Beyinde hasar olduğu için unutkanlığı var. Kızlarımı okutmaya çalışıyorum, okumalarını ve ileride meslek sahibi olmalarını istiyorum. Çok zorluk çekiyorum. Çocuklarıma hem anne hem babayım. Bir şey istediklerinde alamadığım zaman çok üzülüyorum. Hep kafaya takıyorum. Ben de hastayım, eşim de hasta. Bütün yük omuzlarıma bindi."

"Çok zorluk çekiyorum"

Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin'in kendilerini sık sık ziyaret ettiğini ve aldıkları engelli maaşının büyük bölümünü eşine bez almak için harcadığını söyleyen Öğüş, "Doğuda zorlu kış mevsimi yaşanıyor. Kızlarıma mont alamıyordum" dedi.

Öğüş, kızlarının okumasını çok istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnşallah okurlar. İnşallah eşim de iyi olur, eşime bakmak çok zor. Hasta ile yola gitmek çok zor, çok sinirli yapısı var. Eve bırakıp dışarı çıkamıyorum. Çarşıya gittiğimde de kendimle götürüyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Onların yardımıyla çocuklarıma bakıp okutmaya çalışıyorum. Çocuklarım için yardımseverlerden de yardım bekliyorum."

Çok sevdiği annesi Gülcan Öğüş'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan İlknur Öğüş ise annesinin kendileri için her şeyi yaptığını anlattı.

İlknur Öğüş, "Annemi çok seviyorum, iyi ki annem benim. Annem yoruluyor, üzülüyor ve annem de hasta. Büyüdüğümde doktor olmak ve anneme yardım etmek istiyorum. Doktor olduğumda babamı da iyileştirmek istiyorum. İnşallah doktor olursam hem annemi hem de babamı iyileştirmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA