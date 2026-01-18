Parçalı Bulutlu -0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.01.2026 15:48

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile bir toplantı gerçekleştiriyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu görüşme, Fırat Nehri'nin iki yakasında terör örgütü YPG ile çatışmalar sürerken gerçekleşiyor.

Fırat Nehri'nin batısında Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında sahadaki çatışmalar tırmanırken, nehrin doğusunda Arap aşiretlerinin terör örgütüne karşı yürüttüğü çatışmalar da eş zamanlı devam ediyor.

ETİKETLER
Suriye
Sıradaki Haber
Suriye'de terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
İran: 800 kişinin idamına ilişkin iddialar gerçek dışı
16:10
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
16:06
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi
16:14
Endonezya'da dağlık alanda kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı
16:23
Suriye'de Rakka kent merkezi terör örgütü YPG'den büyük ölçüde kurtarıldı
16:38
Bakan Yerlikaya'dan Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin paylaşım
Suriye ordusu Fırat Barajı'nda kontrolü ele geçirdi
Suriye ordusu Fırat Barajı'nda kontrolü ele geçirdi
FOTO FOKUS
Terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi
Terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ