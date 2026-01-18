Parçalı Bulutlu -0.4ºC Ankara
Dünya
AA 18.01.2026 15:41

Suriye'de terör örgütü YPG'nin dron atölyesine çevirdiği kilise görüntülendi

Terör örgütü YPG'nin, Suriye ordusunun dün kurtardığı Tabka'da bir kiliseyi dron atölyesine çevirip tünellere bağladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG'nin Tabka kentinde dron atölyesine çevirdiği kilise ve buraya bağlanan tüneller görüntülendi.

Kilisenin bodrum katında patlamaya hazır bombalarla teçhiz edilmiş dronlar, montajlanmak üzere getirilmiş dron parçaları ve çeşitli bomba düzenekleri AA kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ordu dün akşam Rakka iline bağlı Tabka kentinin kontrolünü terör örgütü YPG'den almıştı.

Suriye ordusu 16 Ocak akşamı Fırat Nehri'nin batısındaki YPG unsurlarını bölgeden çıkarmak için operasyonlara başlamış, örgüt ABD'nin devreye girmesiyle bu bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ancak ordu birlikleri Deyr Hafir'den sonraki kısımları çatışarak ele geçirmek zorunda kalmıştı.

Suriye
