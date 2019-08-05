Çanakkale' de yaşayan Hanife Topaloğlu, gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyor. İlerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor.

Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor. Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor.

Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunu toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım" dedi.

Kaynak: AA