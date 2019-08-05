Elazığ Fırat Üniversitesinde 200'ü aşkın öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları mamayla sokak hayvanlarını besliyor.

Sokak hayvanlarına destek olmak için Elazığ Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği bünyesinde bir araya gelen gençler, her gün belirledikleri mahalleleri dolaşarak, kedi ve köpeklere mama veriyor. Bazen maddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler, buna rağmen sokak hayvanlarını aç bırakmıyor.

Hayvanların açlığını gidermek için dernek bünyesinde çalışma yürüttüklerini söyleyen öğrencilerden Diyar Özsoy, böyle bir etkinlikte bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti. Özsoy, "Hayvanların su ve yem ihtiyacını karşılamak için mahallelere dağılıp sokak sokak gezdiğimiz yerlerdeki hayvanlarımıza su ve mama ikramında bulunuyoruz" dedi.

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını da vurgulayan Özsoy, "Yaklaşık 3 aydır her gün mahallerdeki sokak hayvanlarının su ve mama ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Özellikle çocuklara örnek olmak için sokağa inmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

"Bizi örnek alıyorlar"

Öğrencilerden Yasemin Acar da başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında gittikleri mahallerde ikamet eden vatandaşlara örnek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yaz okulu döneminde boş zamanlarını bu şekilde değerlendirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla mahalle mahalle dolaşıp su ve yem bırakıyoruz. Ayrıca belirli zamanlarda gelip kontrollerini yapıyoruz. Eksik olan yemleri ve suları tamamlıyoruz. Böylelikle çocuklara da örnek olmaya çalışıyoruz. Mahallede yaşayan insanlara gittiğimiz mahallede bizleri çok iyi karşılıyor. Onlar da bu duruma alıştı. Mahalle sakinleri bizleri örnek alıyor. Mahallelinin de su ve yem bırakması bizleri çok mutlu ediyor."

"Hayvanlar için sokaklardayız"

Emre Birlikbaş ise arkadaşlarıyla cep harçlığından sokak hayvanları için kap ve mama aldıklarını vurgulayarak, "Hayvanlar dilsizdirler ama onların da su ve mamaya ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlarımızla hayvanlar için sokaklardayız" dedi.

Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter de mahallelerini sürekli ziyaret ederek hayvanları besleyen geçlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sıcak havaya rağmen gençler sürekli mahalleye gelip belirlenen noktalara su ve mama bırakarak hayvanlarımıza destek oluyor. Bu duyarlı harekete tüm mahallelinin katılmaya davet ediyorum. He evin köşesine su ve mama koyup hayvanlarımıza destek olmalarını istiyorum. Bu hayvanlar Allah'ın bizlere emanetidir."

Kaynak: AA