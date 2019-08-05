Manisa'daki Muradiye Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan'ın Ege Bölgesi'ndeki tek eseri. Cami, dayanıklılığıyla yıllara meydan okuyor.

Caminin yapımı 1585'te tamamlandı. Mihrabın iki yanında bulunan terazi taşları sayesinde ise, zeminde kayma olup olmadığı anlaşılabiliyor.

Silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmemesi, binanın zarar gördüğü anlamına geliyor.

Tarihi camiyi ziyaret edenler de deprem terazilerini hayranlıkla inceliyor. Muradiye Camii'ndeki medrese ve imarethane bölümleri de günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Haber: Kenan Yücel