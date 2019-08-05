Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde zaman zaman neşeli zaman zaman ise hüzünlü bir müzik sesi yankılanıyor.

Cadde üzerinde gezen vatandaşların dikkatini çeken klarnet sesine yönelen vatandaşlar "Klarnetçi karpuzcu"yu görerek yanına gidiyor.

Hem alışveriş yapmanın hem de müziğin tadını çıkaran vatandaşlar bazı şarkıları çalması için müzisyen Seyfettin İşçi'den istekte de bulunuyor.

Evli ve iki çocuk babası olan İşçi, müşteri çekmek amacıyla müzisyenliğini kullanarak satışlarını artırmayı başardığını söylüyor.

İşçi, "Müşteriyi buraya çekmek için klarnet çalıyorum. Kendi ürünlerimizi satıyoruz. Arada sırada da düğünlerde klarnet çalıyorum. Klarnet merakı çocukluğumdan, akrabalarımdan geliyor. Klarnet, keman ve gitar çalıyorum" dedi.

Etrafında satış yapan diğer karpuzculardan fazla satış yaptığını belirten İşçi, "Benim işlerim diğerlerine göre farklı oluyor. 'Klarnetçi karpuzcu' diyorlar bana. Çoğu gelir buradan alır ne kadar kalabalık olsa da" ifadelerini kullandı.

"Herkes istek istiyor benden"

İşçi, müşterilerden gelen olumlu dönüşlerden mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Herkes istek istiyor benden. Bir zaman sonra sıkılmaya başlıyorsun. Kapatıyorum klarneti. İnsanların hoşuna gidiyor. Gelip bakıyorlar. Yunan ve Alman vatandaşları da geliyor. Sirtaki çalıyorum onlara. Yunan şarkıları çalıyorum. Hoşlarına gidiyor. Soruyorlar 'Devamlı mı çalıyorsun?' diye. Tarlaya giderek orada da müzik çalıyorum. Müzik eşliğinde kavun ve karpuzları büyütüyorum. Bence faydası da oluyor."

Kaynak: AA