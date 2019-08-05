Senegal'in başkenti Dakar'ın 190 kilometre güneyindeki Saloum Deltası, 180 bin hektar alana sahip. Aynı zamanda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Saloum Deltası'nda bulunan Djiffer Burnu'nda ise yaklaşık 800 tekne, sabahın erken saatlerinde balık tutmak için okyanus sularına ağ atıyor.

Balığın bol olduğu Senegal kıyılarında olduğu gibi, Djiffer Burnu'nda da yıl boyunca balıkçılık yapılıyor. Kıyıda sabahın erken saatlerinde başlayan hareketlilik gün batımına kadar sürüyor.

Balıkları kapma yarışı

Hindistan cevizinin de bol yetiştiği yarımada görünümündeki bu yerin kıyılarını akşama doğru dolduran müşteriler, tekneleri boş dönmeyen balıkçıların getirdiği onlarca farklı renk ve desene sahip taze balıkları satın almak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Kıyıya yaklaşan teknelerden düşen balıkları toplayan çocukların yüzlerindeki sevinç koşuşturmacayı daha da renklendiriyor. Martılar da koşuşturmacadan faydalanarak nasiplerini alıyor.

Djiffer'e gelen turistler de bu hareketliliğe dahil olarak balık, kalamar, istiridye, karides gibi taze deniz canlılarını satın almaya çalışıyor.

Farklı boyutlardaki sandallarla kıyıya getirilen balıklar ve deniz canlıları ağırlıkları ve boyutları ile müşterinin beğenisine sunuluyor. Buradan alınan balıklar ve deniz canlıları ülkenin en seçkin restoranları başta olmak üzere birçok noktaya ulaştırılıyor.

Rengarenk balıkçı sandalları

Bölgede avlanmak için çok büyük imkanlara sahip olmayan balıkçıların rengarenk sandalları da bir o kadar ilginç. Tamamen el yapımı sandallarıyla yaptıkları balıkçılık sayesinde geçimlerini sağlayan Djifferliler hayatlarından oldukça memnun görünüyor.

Yarımada halkının yanı sıra Senegal'in her yerinden ve komşu ülkeler Gambiya, Gine Bissau ve Moritanya'dan da balıkçılar balık tutmak ve deniz ürünlerini toplamak için Djiffer'e geliyor.

Djiffer'de tutulan balık ve deniz ürünlerinin bir kısmı yine burada değişik formlarda işlenerek tüketicilere sunuluyor.

"İlk yıllarda ağları kendi elimizle yapardık"

Bölgede 20 yıldan fazladır balıkçılık yapan Mustafa Drame, balıkçılıkla geçimini sağladığı hayatını anlattı.

Sabah erkenden kalkarak saat 07.00'de kıyıya vardığını belirten Drame, günlük kiraladığı tekneyle akşam 19.00'a kadar okyanusta ağ açtığını söyledi.

"İlk yıllarda ağları kendi elimizle yapardık. Hazır ağ bulunmuyordu burada. Öğrenemeyen daha ilkel metotlarla tutmaya çalışırdı. Şimdilerde ise denizciler ağı çarşıdan alarak denize çıkıyor. Bizler yokluk zamanında çalıştık. Şimdi ise her şey var. Balık tutmaya bir kere alıştın mı bir daha bırakamıyorsun."

Kaynak: AA