Eşber Serakıncı… Şanlı Erenköy Direnişi'nde önemli rol oynamış mücahitlerden biri. Saldırıların en yoğun olduğu ağustos ayında öğrenci mücahit komutan olarak Mali Dağı'nı savunurken vuruldu.

"Mermi bağırsaklarımı parçaladı"

Ağır yaralandığını söyleyen Serakıncı, "Mermi pelvis kemiğimi deldi. Kalın ve ince bağırsaklarımı parçaladı" dedi.

BM askeri yardıma koştu

Bir çalının arkasında ağır yaralı halde yatarken yardım beklenmedik bir yerden geldi. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde üsteğmen olarak görev yapan Lars Willy Lindh, genç mücahidin yardımına koştu. Yarası ağır olan Eşber Serakıncı için hemen bir helikopter istedi ve Birleşmiş Milletler’in sahra hastanesinde ameliyat edilerek yaşama tutundu.

"Bazılarını kurtarabildiğimiz için çok mutluyum"

Barış gücü olarak bölgede görev yaptığını söyleyen Birleşmiş Milletler askeri Üsteğmen Lars Willy Lindh, "Bazı durumlarda helikopter getirebiliyorduk ama vakit alıyordu. Bizim zırhlı araçlarımız vardı. Bazılarını bizzat ben kullandım. Her aracın kullanılması gerekiyordu. Bazılarını kurtarabildiğimiz için çok mutluyum. O kurtardıklarımdan biri de sendin" açıklamasını yaptı.

"BM'nin yapmadığını Türkiye yaptı"



Willy Lindh, Birleşmiş Milletler’in o dönemde hiçbir şeye karışmayarak çok büyük bir hata yaptığını da söylemeden geçemiyor.

Lindh, 7-8 bin askerimiz ile Rum saldırılarını durdurabilirdik diyor ve ekliyor:

"BM'nin yapmadığını Türkiye yaptı. Çok şükür ki Türkiye müdahale etti ve bu savaşı durdurdu."

57 yıl sonra bir araya geldiler

Yaşam onları farklı yollara sürükledi. Tam 57 sene sonra iki ihtiyar delikanlı olarak Gazimağusa'da yeniden bir araya geldiler. İki eski dost dün gibi hatırladıkları eski günleri yad etti. Bol bol sohbet etti.

"Onun sayesinde hayattayım"

Duygularını dile getiren Serakıncı, "Kendisine müteşekkirim. Onun sayesinde hayattayım. Çocuklarım oldu, eşim oldu. Sana sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Ayrılırken ise artık daha sık görüşmek için sözleştiler. Çünkü Willy Lindh, Eşber Serakıncı’nın büyük oğlunun söylediği gibi aileden biriydi.

Haber: Olcay Kıraç