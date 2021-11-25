İlkokulu bitirir bitirmez ustasının yanında tanıştı saat sesiyle. Akrep ve yelkovan birbirini kovalarken yıllar onun için de su gibi akıp geçti. Çıraklık yıllarının ardından kalfa sonra da usta oldu.

79 yaşındaki Murat Yurtbulmuş için atölyesinde zaman adeta duruyor.

Adana'da yaşayan usta, bir yandan eski saatleri onarıp bakımını yaparken diğer yandan yeni saatler üretiyor.

"Çıraklığımdan beri bu saati yapıyorum"

Murat usta “Çıraklığımdan beri bu saati yapıyorum. Nevşehir'de öğrendik. Burada kalfalık yaptık. Almanya'da da ustalık yaptık. Bilhassa eski saatlerin heder olmasını istemiyorum. Memleketimizde bunlara bir sürü para ödenmiş zamanında” diyor.

Dünyaya bir daha gelse saatçi olmak istediğini söyleyen 65 yıllık saat ustası Murat Yurtbulmuş, "İnsana haz veriyor, rahatlatıyor. Sonra bir işi başarmanın zevkini veriyor" sözleriyle mesleğini anlatıyor.

65 yılını akreple yelkovana adadı

Saat ustası Murat Yurtbulmuş tam 65 yılını akrep ve yelkovanın uyumlu çalışması için harcadı. Bugüne kadar elden geçirdiği saatlerin sayısını kendisi bile hatırlamıyor. Mekanik saatlerden gelen ritmik ses çoktan onun hayatının değişmez bir parçası haline geldi.

Murat Yurtbulmuş yurt dışında birçok eğitim aldı. Tecrübesi sayesinde Adana'daki meşhur büyük saati de tamir etmeyi başardı.

Şimdi deneyimlerini çırakları ve kalfaları ile paylaşıyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Fatih Şenel