280 metre uzunluğundaki Göksu Viyadüğü 90 yıldır ayakta09 Ekim 2019 Çarşamba 16:43 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:31
Adıyaman'da 90 yıl önce yapılan Göksu Viyadüğü, görenleri hayran bırakıyor. "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" seçilen köprü, yıllara meydan okuyor.
Adıyaman'da bulunan Göksu Viyadüğü, 90 yıldır bölge halkının hizmetinde. Sultan 2. Abdülhamid tarafından Bağdat Demiryolu kapsamında planlandı ancak yapımına 1927 yılında başlanabildi.
Almanların mühendisliğini yaptığı köprünün yapımında, Türk işçiler çalıştı. O tarihlerde inşaat malzemeleri develerle taşındı. 20 ayda yapımı tamamlandı, 1929'da hizmete açıldı.
280 metre uzunluğunda 35 metre yüksekliğinde olan köprüde, 12 ayak ve 7 kemer bulunuyor.
2005 yılında yaya yolunun da yapıldığı köprü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" seçildi.
İki vadiyi birleştiren viyadük özellikle fotoğrafçıların uğrak yeri.
Kaynak: TRT Haber