Konya'daki merkezde otizmli bireylere özel eğitim veriliyor09 Ekim 2019 Çarşamba 16:31 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:37
Konya'da otizmli bireyler için kurulan eğitim merkezinde, özel rehabilitasyon teknikleri uygulanıyor. Türkiye'nin en büyüğü olan merkezde, yüksek eğitim standartlarıyla otizmli bireyler hayata adapte ediliyor.
Özel sınıflarda eğitim görüyorlar. Yüzme öğrenip spor yapıyorlar. Konya'da otizmli bireyler için kurulan eğitim merkezi onları günlük hayata adapte etmek için hizmet veriyor.
Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, alanında Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğine sahip. Eğitim ve terapi aktiviteleri ise dünya standartlarında.
Merkezin genel koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer, amaçlarının otizmli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, "Bu yüzden bizim 1,5 yaşlardan 20'li yaşlara kadar öğrencimiz var. Otizmli çocuklarımızda çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. İlerlemeyen hiçbir öğrencimiz yok. Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz" dedi.
Merkezde, otizmli bireylerin özgüvenlerini artırmak ve adaptasyonlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan en önemlisi ise atlı terapi.
Ayrıca merkezde, uzmanlar otizmli bireylerle yakından ilgileniyor, onların gelişimine katkı veriyor.
Tesise, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de katkıda bulunuyor.
Haber: Hasan Ağalar
Kamera: Özgür Karaçal