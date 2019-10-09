Özel sınıflarda eğitim görüyorlar. Yüzme öğrenip spor yapıyorlar. Konya'da otizmli bireyler için kurulan eğitim merkezi onları günlük hayata adapte etmek için hizmet veriyor.

Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi, alanında Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğine sahip. Eğitim ve terapi aktiviteleri ise dünya standartlarında.

Merkezin genel koordinatörü Fatma Güllüoğlu Birer, amaçlarının otizmli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyleyerek, "Bu yüzden bizim 1,5 yaşlardan 20'li yaşlara kadar öğrencimiz var. Otizmli çocuklarımızda çok güzel ilerlemeler kaydediyoruz. İlerlemeyen hiçbir öğrencimiz yok. Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Merkezde, otizmli bireylerin özgüvenlerini artırmak ve adaptasyonlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan en önemlisi ise atlı terapi.

Ayrıca merkezde, uzmanlar otizmli bireylerle yakından ilgileniyor, onların gelişimine katkı veriyor.

Tesise, Selçuklu Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi de katkıda bulunuyor.

Haber: Hasan Ağalar

Kamera: Özgür Karaçal